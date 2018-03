Erano finiti nella canna fumaria, due allocchi in sono stati liberati dai vigili del fuoco di Desio, ma purtroppo uno dei due è morto poco dopo.

Allocchi finiti nella canna fumaria a Limbiate

I pompieri sono intervenuti ieri mattina, mercoledì 21 marzo, in un ristorante in via Laghetto, a Limbiate, dopo aver ricevuto una chiamata dal titolare, che segnalava la presenza di due allocchi nella canna fumaria, notati durante lo svolgimento di alcuni lavori. I due uccelli evidentemente hanno trovato riparo nella canna fumaria, non riuscendo però più ad uscire.

Uno dei due uccelli non ce l’ha fatta, l’altro è in una clinica

I vigili del fuoco di Desio sono riusciti a recuperarli e li hanno affidati a una clinica specializzata. Purtroppo per uno dei due non c’è stato nulla da fare: non mangiando da qualche giorno, si era molto indebolito. L’altro è in cura e dovrebbe riprendersi.