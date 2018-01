Ambulanza e pompieri a Giussano, soccorso un’ anziana

L’intervento

Ambulanza e pompieri a Giussano, soccorso un’ anziana. Intervento pochi minuti fa in via Milano, all’altezza del civico 42 a Giussano. I sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco di Seregno hanno soccorso una pensionata, che era in casa. Ancora da accertare le cause: non è ancora infatti chiaro se la donna abbia avuto un malore o una caduta . Dopo il primo intervento è stato portata in ospedale.