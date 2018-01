Ancora profughi a Verano: ne arrivano altri 10

In via Sauro

Ancora profughi a Verano: ne arrivano altri 10. Sono stati sistemati in un appartamento della palazzina al civico 33 di via Sauro. Ai 10 richiedenti asilo, provenienti da Nigeria, Senegal e Ghana, si sono inoltre aggiunti altri due stranieri che erano stati alloggiati nell’immobile di via San Giuseppe. Vivono così in un appartamento di 79 mq, 12 persone. Il gruppo è gestito dalla cooperativa “I Girasoli”, la stessa che segue gli stranieri sistemati in via Pola a Giussano, dove settimana scorsa ci sono stati dei problemi. Rivolta dei profughi a Giussano FOTO e VIDEO

Con questo nuovo arrivo, Verano ospita 32 richiedenti asilo. Il sindaco Massimiliano Chiolo: “Abbiamo raggiunto il numero massimo di accoglienza, non dovrebbero più arrivare altri profughi”.