Un anziano ciclista di 84 anni è stato investito ieri intorno all’ora di pranzo da un’auto dei servizi sociali dei Comune. E’ accaduto in via Sant’Ambrogio ad Albiate.

Anziano investito da un’auto dei Servizi sociali

Se la caverà con 7 giorni di prognosi l’anziano ciclista investito ieri intorno a mezzogiorno in via Sant’Ambrogio ad Albiate da un’auto dei Servizi sociali del Comune. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, l’autovettura, guidata da una volontaria, stava percorrendo la strada in direzione di via San Carlo quando ha urtato l’anziano con lo specchietto laterale destro.

L’uomo, un 84enne residente ad Albiate di ritorno dal suo orto, stava percorrendo la strada in bicicletta, verosimilmente con andamento indeciso e altalenante. Questo probabilmente a causa del carico che stava trasportando sul portaoggetti.

A causa dell’urto con lo specchietto l’anziano è caduto a terra ed è stato immediatamente allertato il soccorso sanitario. Sul posto sono arrivati i volontari di Seregno assieme all’automedica e agli agenti della Polizia locale di Albiate. L’84enne è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo per gli accertamenti del caso. Ne avrà per 7 giorni.