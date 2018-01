A Seregno auto abbatte un albero che distrugge una vetrina.

Auto abbatte un albero che distrugge una vetrina

Incidente intorno alla una della notte fra martedì e mercoledì a Seregno, in via Marco Polo accanto alla Corte del Cotone. Un’auto è uscita di strada, sradicato dal marciapiede e abbattuto un albero che poi è crollato sopra la vetrina dell’agenzia di onoranze funebri Dell’Orto. Dopo il violento schianto la vettura si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

In via Marco Polo sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che dista poche decine di metri dal luogo dell’incidente, e i Carabinieri della Compagnia locale. I pompieri hanno rimosso la pianta sradicata da terra e crollata sulla vetrina, intanto proseguono le indagini nel tentativo di risalire all’auto uscita di strada che ha provocato questi ingenti danni.

Ingenti i danni all’agenzia di onoranze funebri

Ingenti i danni provocati dal sinistro notturno alla vetrina dell’agenzia di onoranze funebri, che si trova a pochi metri di distanza dall’incrocio fra via Colombo e via Marco Polo. Distrutti l’insegna luminosa, la vetrata della porta d’ingresso, la cassetta delle lettere e un grosso vaso accanto all’attività sul marciapiede, dove restano evidenti i segni del violento impatto. Con ogni probabilità, il veicolo proveniva da via San Vitale e affrontava la curva a destra per immettersi in via Marco Polo.