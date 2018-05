Auto contro ostacolo a Desio. E’ successo questa notte alla 1.25 in via De Amicis. Coinvolti due giovani di 26 e 28 anni.

Due ragazzi di 26 e 28 anni questa notte coinvolti in un incidente in via De Amicis a Seregno. Secondo quanto riportato dal sito web dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza intorno alla 1.25 l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi sarebbe andata a sbattere contro un ostacolo.

I soccorsi

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio e la croce verde di Lissone che prestate le prime cure ha accompagnato uno dei due giovani in ospedale a Desio in codice verde.