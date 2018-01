A Seregno incidente auto sbatte contro la balaustra del tunnel.

Mercoledì incidente fra le vie Sciesa e San Martino a Seregno. Una “Smart” proveniente da via San Martino ha impegnato l’intersezione con via Sciesa mentre sopraggiungeva una “Fiat Panda”. A seguito della collisione, la seconda vettura è finita contro la balaustra del tunnel di via Milano, che corre accanto a via Sciesa in centro città.

L’intervento di Polizia locale e ambulanza

A seguito dell’incidente sono accorsi in via Sciesa l’ambulanza di Seregno Soccorso e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. Nell’impatto è rimasta ferita in maniera non grave una 25enne, assistita dal personale del “118” e trasportata all’ospedale di Desio, in codice verde. Agli agenti della Polizia locale il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.