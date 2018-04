Auto in fiamme sulla Valassina. La macchina ha preso fuoco all’altezza di Lissone, in direzione Lecco.

Un’auto ha preso fuoco questa mattina intorno alle 9.30, sulla Valassina. Diversi i rallentamenti che si sono registrati sulla SS36 all’altezza dell’uscita Desio Sud – Lissone, in direzione Lecco, a causa del mezzo in fiamme, parcheggiato in corsia di emergenza.

Ecco il video