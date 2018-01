Incidente tra auto e moto questa mattina poco prima delle 6 a Cesano Maderno.

Auto contro moto a Cesano Maderno

Incidente tra auto e moto questa mattina poco prima della 6 a Cesano Maderno. Lo scontro è avvenuto in via Bracco per case ancora in in corso d’accertamento. Sul posto la croce bianca di Cesano e l’automedica, oltre ai Carabinieri di Desio per verificare la dinamica. Ferito un 45enne.

Seguono eventuali aggiornamenti