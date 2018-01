Una donna di 47 anni è rimasta ferita ieri sera. L’auto si cui viaggiava si è ribaltata in via Saronno a Seregno poco dopo le 23

Auto ribaltata a Seregno ferita una 47enne

Erano da poco passate le 23 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto si cui viaggiava si è ribaltata all’altezza di via Saronno a Seregno. Coinvolta una donna di 47 anni. Sul posto i Carabinieri, Vigili del fuoco, i volontari di Seregno soccorso e l’automedica. La 47enne, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo.