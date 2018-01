Auto fuori strada in Valassina: traffico rallentato e disagi.

Veduggio

Auto fuori strada in Valassina: traffico rallentato e disagi. Circolazione in tilt nel tratto della superstrada all’altezza del comune di Veduggio, a causa di una vettura che è uscita fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso. Per consentire il recupero del mezzo è stato necessario chiudere una carreggiata, creando così forti rallentamenti in direzione Lecco. Lunghe le code che si sono create sulla SS36.