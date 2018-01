Un ragazzo di 28 anni di Cogliate arrestato dai Carabinieri domenica pomeriggio. In tasca aveva un etto di marijuana.

In auto con un etto di marijuana

Fermato in auto per un normale controllo e finito agli arresti domiciliari. Protagonista un 28enne di Cogliate, già noto alle Forze dell’ordine. Il ragazzo è stato fermato alle 14.30 di domenica 13 gennaio a Misinto mentre si trovava in auto con un amico, anche lui pregiudicato. Nel corso della perquisizione addosso al giovane sono stati trovati 100 grammi di marijuana, così è scattata la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del 28enne i Carabinieri di Seregno hanno trovato e sequestrato un bilancino elettronico di precisione.

Il soggetto è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista in mattinata.