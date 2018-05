“Bar frequentato da pregiudicati”: locale di Paderno Dugnano chiude 10 giorni. La notizia è stata diffusa dai Carabinieri della compagnia di Desio.

I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza di pubblica sicurezza, emesso dal Questore di Milano il 23 aprile 2018, nei confronti del gestore di un esercizio pubblico che si trova in via Cardinal Riboldi a Paderno Dugnano. Provvedimento che è scattato ieri e che durerà per 10 giorni.

Dopo i controlli il provvedimento

Il provvedimento è scattato dopo numerosi controlli da parte delle Forze dell’ordine, che hanno evidenziato ” l’assidua frequentazione da parte di pregiudicati del posto”. La notizia è stata Carabinieri della compagnia di Desio.

Il locale in passato era stato teatro dell’arresto di uno spacciatore 40enne del posto, che lo utilizzava come base logistica per le cessioni della droga agli acquirenti. L’arresto era scattato il 20 ottobre del 2017, quando i militari, a seguito di un appostamento avevano documentato una cessione di 3 dosi di cocaina ad un 33enne di Sesto San Giovanni. In quella occasione i Carabinieri trovarono addosso allo spacciatore altre otto dosi di cocaina.