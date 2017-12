Incidente ieri sera intorno alle 17 nella frazione di Montesiro, in via Cimabue. Forse per una mancata precedenza. L’incrocio solo poche settimane fa è stato teatro di un altro scontro ben più serio.

Besana scontro in via Cimabue: forse una mancata precedenza

Scontro tra due auto ieri sera in via Cimabue a Montesiro, frazione di Besana. Il sinistro è avvenuto all’incrocio dell’oratorio, già teatro poche settimane fa di un altro incidente ben più grave. Coinvolte nello scontro di ieri sera 4 persone, due ragazzi sotto i 20 anni, una 29enne e un 30enne. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale presente sul posto assieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno, lo scontro tra le due auto sarebbe dovuto ad una mancata precedenza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio. Solamente una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale a Carate Brianza in codice verde.