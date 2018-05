Resterà chiuso fino al tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, lo svincolo di Veduggio sulla Valassina, in direzione Milano, la chiusura si è resa necessaria a causa dell’incidente avvenuto ieri nel tratto tra Veduggio e Nibionno. Disagi per gli automobilisti che viaggiano lungo una sola corsia nel tratto interessato.

Camion ribaltato in Valassina: chiusure e disagi anche oggi

Non riaprirà prima del tardo pomeriggio lo svincolo di Veduggio, in direzione Milano, sulla Valassina. L’entrata è stata chiusa ieri sera a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolto un camion. Il mezzo si è ribaltato intorno alle 20.30 nel tratto brianzolo della SS 36, tra Veduggio e Nibionno. La circolazione è stata bloccata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo pesante.

Si viaggia su una sola corsia

Ma ancora questa mattina l’entrata di Veduggio è chiusa e nel tratto interessato dall’incidente si viaggia, per circa 400 metri, su una sola corsia. I tecnici saranno al lavoro fino al tardo pomeriggio per ripristinare il guard rail e rimettere in sicurezza la carreggiata.

Nell’incidente di ieri sera è rimasto ferito, ma non il gravi condizioni, il camionista 59enne portato in ospedale in codice giallo.