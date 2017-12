Una cassiera del supermercato di via Caravaggio a Desio è stata soccorsa poco fa per un malore durante il turno lavorativo.

Malore al supermercato di Desio per una cassiera

Una dipendente del supermercato di via Caravaggio a Desio è svenuta durante il turno di lavoro. Il malore poco fa, intorno alle 13.15. Secondo le prime informazioni la donna, 47 anni, stava lavorando in cassa quando improvvisamente ha perso i sensi. Sul posto in questo momento la croce bianca di Besana Brianza.

La donna si è ripresa poco dopo l’arrivo dell’ambulanza. Al momento è vigile. E’ in corso il trasporto in ospedale per accertamenti in codice verde.