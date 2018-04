Cassiere tenta di rubare alcolici in un supermercato concorrente, ma viene scoperto. Prova a superare le casse e spintona un’addetta interna. Poi viene fermato dai Carabinieri ed ora deve rispondere di rapina.

E’ accaduto a Desio

Protagonista dell’episodio di cronaca M.L., 48 anni, residente in città, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per fatti però che risalgono al passato. Ora fa il cassiere, ma ha pensato bene di recarsi in un altro supermercato per sottrarre i superalcolici. Inizialmente ha finto di essere un normale cliente e si è messo così a girare tra le corsie.

Ha tentato di rubare i superalcolici

Raggiunta la zona dei superalcolici, ha preso parecchie bottiglie, per un valore di oltre 100 euro, pensando però di non fermarsi alle casse ed evitare così di pagare il conto. Ha cercato pertanto di oltrepassare la barriera senza essere visto, ma è stato colto sul fatto da un’addetta interna, che ha tentato di fermarlo. Il furfante allora l’ha spintonata nel tentativo di farla franca. Intervenuti i Carabinieri, lo hanno arrestato.