Un cavallo imbizzarrito in fuga tratto in salvo da due guardiacaccia. No, non è la trama di un film ma quello che è successo davvero domenica mattina tra Veduggio, Renate e Cassago.

Cavallo imbizzarrito per le strade

Giuseppe Farina e Mario Riva dell’associazione “Arci Caccia” erano in servizio quando hanno notato l’equino, dal manto bianco, di razza araba, vagare libero all’altezza della pompa di benzina di viale della Repubblica a Veduggio. Era scappato al suo padrone, un veduggese. Non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi che l’animale è partito al galoppo. Ha percorso diversi chilometri, passando dal centro di Renate per arrivare a Cassago. E’ lì, nella parte alta del paese, la zona del cimitero, che Farina e Riva sono riusciti a fermarlo: hanno allungato la mano dal finestrino del loro mezzo e lo hanno preso per la longhina, la corda utilizzata d’abitudine per condurre e per legare un cavallo. Nel frattempo si erano uniti ai guardiacaccia anche i carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Oltre al proprietario dell’animale, al quale è stato infine consegnato sano e salvo. Una fortuna davvero perché la fuga rocambolesca per le strade avrebbe potuto causare un incidente, con danni alle auto ed al povero quadrupede.