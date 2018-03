Nascondevano in casa cocaina e marijuana: in manette due giovani di Lissone. Ad arrestarli i Carabinieri di Seregno.

Un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 19, italiani, sono stati arrestati dai Carabinieri di Seregno. L’arresto è avvenuto a Lissone nei giorni scorsi dopo che le Forze dell’ordine si sono presentate a casa della coppia alla ricerca di alcuni cellulari rubati. Lì però al posto dei telefonini i militari hanno trovato la droga: in particolare 21 dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi, 30 grammi di hashish e 700 euro in contanti.

I due soggetti, lui operaio con precedenti e lei incensurata e disoccupata, devono ora rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.