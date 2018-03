Ciclista investita in via Pozzo Antico a Desio, è finita in ospedale.

Ciclista investita in via Pozzo Antico

E’ stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza T.D., la 54enne albanese residente in città che stamattina, intorno alle 9.30, è stata investita mentre era in sella alla sua bici. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna stava percorrendo via Sciesa sul marciapiede, quando, giunta all’incrocio con via Pozzo Antico, si è apprestata ad attraversare sulle strisce pedonali.

Travolta da un’auto mentre era sulle strisce

In quel momento, lungo la via Pozzo Antico, dal centro cittadino verso Muggiò, stava sopraggiungendo M.G.T., un rumeno del ‘79 residente a Mercallo (Varese), alla guida di una «Renault 5». L’automobilista avrebbe cercato di frenare, ma non è riuscito a evitare la donna, che è finita sul marciapiede opposto. Oltre agli agenti della Polizia locale, sono accorse un’ambulanza di «Seregno Soccorso» e l’automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasferirla in ospedale.