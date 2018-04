Ciclista investito a Giussano, questa mattina.

In via Carroccio

Ciclista investito a Giussano, questa mattina. Ambulanza e vigili urbani in via Carroccio, questa mattina, poco dopo le 10.30 a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista di 64 anni che stava pedalando verso il centro della città. L’urto è avvenuto in prossimità dell’ingresso di villa Sartirana. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza in codice giallo e la pattuglia della Polizia locale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per il ciclista che dopo essere stato soccorso e medicato è stato trasportato in ospedale in codice verde.