Un uomo di 50 anni è stato investito questa notte sulla Sp13 a Caponago. Malore per un 37enne a Bovisio

Ciclista investito sulla Sp13

Un uomo di 50 anni è stato investito questa notte mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sulla Sp 13, a Caponago. E’ accaduto intorno alle 4.20. Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i paramedici della croce bianca che fortunatamente hanno da subito constatato le buone condizioni generali del 50enne. Il ciclista è stato quindi trasportato all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Sempre questa notte, poco prima delle 3, la croce bianca di Cesano è intervenuta in via Roma a Bovisio per un malore di un 37enne. Partiti a sirene spiegate e in codice rosso, quando sono arrivati sul posto i volontari si sono subito tranquillizzati: le condizioni del 37enne erano in netta ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.