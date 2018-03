Arrestato un 47enne residente a Seregno. A seguito della perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato oltre 70 dosi di cocaina e 18mila euro in contanti.

Cocaina e 18mila euro nascosti nel muro di casa

Lo hanno fermato a Seregno mentre cedeva a un 36enne, già noto alle Forze dell’ordine come assuntore di stupefacenti, la sua dose di cocaina. Addosso allo spacciatore i Carabinieri hanno trovato un’altra dose di cocaina e circa 400 euro in contanti.

E’ scattata, come da prassi in questi casi, la perquisizione domiciliare, nella zona di via Orcelletto a Seregno. Qui i militari hanno scoperto un vero e proprio magazzino della droga. All’interno di una scatola di legno posizionata in una intercapedine del muro, sopra un armadio, sono state infatti trovate 72 dosi di cocaina e ben 18mila euro in contanti. Oltre ad un bilancino di precisione e al materiale utile per il confezionamento della droga.

L’uomo, un 47enne disoccupato residente a Seregno ma di origini calabresi, è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.