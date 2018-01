Il giovane, di professione commesso, è stato fermato a Carate con due dosi di cocaina in tasca. A casa i Carabinieri hanno trovato altri 42 grammi di droga

Commesso 38enne trovato con la cocaina in tasca

E’ stato sorpreso a Carate Brianza, in via Cusani, con due dosi di cocaina in tasca e ben 170 euro suddivisi in banconote di vario taglio. I Carabinieri di Seregno, dopo aver controllato l’uomo, hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare.

A casa altri 42 grammi di droga

A casa del 38enne, a Seregno, i militari hanno trovato altri 42 grammi di polvere bianca, oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento. Il fatto è avvenuto lunedì 8 gennaio.

Il giorno seguente l’uomo è comparso davanti al Giudice in Tribunale a Monza. Per lui, in attesa del processo, è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.