Fondatore della sezione di Desio della Protezione civile sotto il sindaco Stefano Fontana a metà anni ‘90 ed ex segretario della Lega nord cittadina, Franco Modolin è scomparso a 66 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male che l’aveva colpito un anno e mezzo fa. Un uomo generoso, una persona speciale, sempre pronto a dedicarsi agli altri.

Si è speso per la Protezione civile di Desio

Alla Protezione civile cittadina ha dedicato il suo impegno con grande generosità. Radioamatore esperto, la sua abilità di radioamatore lo portò anche a fare da consigliere ad altre sezioni vicine, Varedo e Bovisio. «Il suo impegno era straordinario – ricorda Franco Arienti, coordinatore della sezione desiana – era un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri».

Per un periodo si è dedicato alla politica

Per un periodo si dedicò anche alla politica: «Era stato segretario della Lega nord e consigliere comunale negli anni ‘90 – ricorda la moglie Luisa – Per questo motivo decise di seguire dall’esterno la Protezione civile». Giovedì, in Consiglio comunale, è stato il capogruppo della Lega nord, Andrea Villa, a dedicargli parole di stima e affetto. Ai funerali don Sandro Mottadelli ha evidenziato il suo grande impegno nel mondo del volontariato. UN AMPIO RICORDO SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA