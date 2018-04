Commosso addio al professore trovato morto a soli 44 anni. Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa del docente Luca Poto, trovato morto a 44 anni in Valsassina. La sua tragica scomparsa è avvenuta per un assurdo destino nel giorno del suo compleanno.

Professore trovato morto

Luca Poto era originario di Bari, ma viveva in Lombardia dal 1996. Per alcuni anni aveva insegnato in molti istituti della provincia di Lecco. Tra questi anche all’istituto Villa Greppi di Monticello, frequentato da molti studenti brianzoli. Una scuola che era rimasta sempre nel suo cuore perché lì aveva conosciuto la moglie Nadia Elena Cogliati, docente di matematica, che gli aveva dato la figlia Laura.

L’addio

Le esequie di Poto si sono tenute giovedì scorso nella chiesa parrocchiale di Barzanò: tante le testimonianze degli amici e degli studenti che si sono stretti intorno a moglie e figlia.

