Crolla muro in via Verdi a Lentate sul Seveso, istituito temporaneamente il senso unico. Non c’è pace per la strada che costeggia la chiesa San Vito, chiusa a gennaio a causa di una voragine.

Crolla muro, occupata da mattoni una corsia di marcia

A partire da ieri, martedì 20 marzo 2018, è stato istituito il senso unico temporaneo in via Verdi per lavori di ripristino di una parte del muro crollata. Il provvedimento è stato adottato dopo che lunedì 19 marzo sono franati dei mattoni, dei sassi e del cemento, interessando il muro di contenimento della carreggiata . Ciò ha comportato la parziale invasione della via, con la conseguente interruzione di una corsia di marcia (occupata dai detriti caduti a terra).

Ecco cosa cambia

L’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune, determina la realizzazione di un senso unico di circolazione per 45 metri circa (in corrispondenza della zona transennata) fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza del muro. Viste infatti le caratteristiche plani-altimetriche della strada, risulterebbe pericoloso il transito in entrambi i sensi. La via Verdi sarà percorribile nel solo senso di marcia dei veicoli provenienti da via Costaiola/Italia in salita, diretti verso piazza San Vito.