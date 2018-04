Doppio incendio a Seregno, nella notte tra mercoledì e giovedì sono andate a fuoco due vetture.

Doppio incendio nella notte

I due roghi sono avvenuti a poca distanza l’una dall’altro nel quartiere Sant’Ambrogio. Nel giro di un’ora i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via Turati e in via Solferino. Le vetture erano parcheggiate a circa 200 metri l’una dall’altra. Prima i pompieri del distaccamento di Seregno sono intervenuti in via Turati, dove ha preso fuoco una Range Rover, poco dopo i colleghi del distaccamento di Desio sono accorsi in via Solferino per domare le fiamme che avevano avvolto una Opel Zafira.

Sul posto anche i Carabinieri

In entrambi i casi, fortunatamente, non ci sono stati feriti e le fiamme non hanno interessato altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla causa dei roghi e stabilire se i due episodi possono essere collegati. Non è esclusa l’ipotesi dolosa.