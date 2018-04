Due ciclisti investiti a Giussano.

Due incidenti in mattinata

Due ciclisti investiti a Giussano. Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina in città a distanza di pochi minuti uno dall’altro; il primo è avvenuto poco dopo le 11.30 in via Parini e ha visto coinvolta una donna di 64 anni che è finita all’ospedale di Carate in codice verde. Sul posto oltre all’ambulanza sono intervenuti anche gli agenti di Polizia locale. Neppure un’ora dopo, i vigili sono stati chiamati ad intervenire in un altro incidente, in via Piola, nei pressi dell’Esselunga. Erano circa le 12.15 quando a Paina è arrivata l’ambulanza per soccorrere una ragazza di 30 anni finita a terra in bici. Anche in questo caso, fortunatamente non ci sono state conseguenze serie. La ragazza è stata infatti portata a Carate in codice verde.