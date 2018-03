Due eventi violenti nella notte in Brianza, a Monza e a Lentate.

Eventi violenti nella notte

Si segnalano due eventi violenti questa notte in Brianza. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nelle ultime ore sarebbero avvenute due aggressioni: una a Monza, in viale Campania, dove i paramedici del 118 hanno soccorso una ragazza di 23 anni. La chiamata è arrivata poco prima dell’una, questa notte. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla giovane per poi trasportarla in ospedale in buone condizioni.

A Lentate

Altro evento violento, sempre classificato come aggressione, a Lentate. Vittima in questo caso una 19enne, soccorsa alle 2.30 dalla croce rossa locale. Sul posto, in via Nazionale dei Giovi, anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per ricostruire quanto successo. Per la 19enne non è stato necessario il trasporto in ospedale.