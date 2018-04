Notte movimentata con due incidenti stradali a Cesano Maderno e ad Arcore. I volontari del 118 sono dovuti intervenire anche per una aggressione in via Calatafimi a Monza.

Gli interventi del 118

I volontari del 118 sono intervenuti alle 2.30 in via Monte Generoso a Cesano Maderno a seguito di un incidente che ha coinvolto tre persone a bordo di due differenti auto. Coinvolte tre donne di 52, 56 e 57 anni. Le vittime dell’incidente sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Desio e a quello di Paderno Dugnano. Alle 4.30 l’ambulanza coadiuvata dai carabinieri della compagnia di Monza è dovuta intervenire per un 33enne ubriaco nella centrale via Roma a Usmate. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Un altro incidente e una aggressione

Alle 5.43 i volontari del 118 sono dovuti intervenire in via Belvedere ad Arcore dove un 22enne e un 23enne sono finiti contro un ostacolo con il loro mezzo. Sul posto oltre all’ambulanza, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde rispettivamente al San Gerardo di Monza e all’ospedale di Vimercate. Ultimo intervento in via Calatafimi a Monza dove un uomo di 49 anni è stato aggredito e trasportato in codice verde al San Gerardo.