Due incidenti in contemporanea a Meda. I due sinistri sono avvenuti a distanza di pochi minuti uno dall’altra. Il primo in via Cadorna ha coinvolto diverse vetture e il secondo in via Lombardia tra auto e moto.

Scontro tra più veicoli in via Cadorna

Incidente poco dopo le 13.30 a Meda. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Cadorna e via Busnelli, già teatro di diversi scontri in passato. Nello sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. Quattro le persone ferite: si tratta di un ragazzo di 29 anni, due 36enni e una donna di 49. Due persone stanno per essere trasferite in codice giallo in ospedale.

I soccorsi

Ancora da chiarire la dinamica. Al momento sul posto due ambulanze, provenienti da Besana e da Rho, oltre all’automedica e alla Polizia locale. Da poco sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Monza e Seregno.

In corrispondenza dell’incrocio teatro dell’incidente si segnalano rallentamenti al traffico. SEGUONO AGGIORNAMENTI

Altro incidente in via Lombardia

E un altro incidente è avvenuto pochi minuti dopo, alle 13.38, in via Lombardia. Coinvolte in questo caso una vettura e una moto. Nell’impatto tra i due mezzi sono rimaste ferite due persone, un uomo di 55 anni e una donna di 72. Una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice verde dai volontari dell’Avis Meda. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.