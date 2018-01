Due incidenti nella notte appena trascorsa e un infortunio.

Diversi interventi questa notte per i soccorritori brianzoli. Tra gli incidenti segnaliamo quello avvenuto a Giussano – nella frazione di Robbiano – in via Prealpi. Alle 3.47 una macchina guidata da un 18enne è finita contro un ostacolo mentre percorreva via Prealpi. Sul posto la croce bianca di Giussano e i Carabinieri della compagnia di Seregno. Fortunatamente nessuna conseguenza per il giovane alla guida. I volontari hanno medicato il ragazzo sul posto senza prevedere il trasporto in ospedale.

Alle 4.49 invece la croce bianca di Cesano si è portata in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno per un infortunio. Soccorso un 25enne che è stato accompagnato in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde.

Infine segnaliamo l’incidente avvenuto a Limbiate poco prima delle 5. Un altro 18enne in macchina è finito contro un ostacolo in piazza Solari. Sul posto i volontari di Limbiate, i Carabinieri della compagnia di Desio, e i Vigili del fuoco. Fortunatamente per il giovane alla guida nessuna conseguenza particolare. Il 18enne è stato comunque portato in ospedale a Garbagnate Milanese per accertamenti.