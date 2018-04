Due intossicazioni e un malore questa notte in Brianza. Soccorsi a Concorezzo, Desio e Seveso.

Diversi interventi questa notte da parte dei volontari del 118 in Brianza. A Seveso un uomo di 44 anni ha accusato un malore poco prima dell’una in piazza Mazzini, nei pressi della ferrovia. I soccorritori della croce bianca di Biassono sono intervenuti sul posto assieme all’automedica. Arrivati in codice giallo per fortuna hanno riscontrato che le condizioni dell’uomo erano migliorate. Il 44enne non è stato trasportato in ospedale.

Sono invece stati portati in ospedale un 31enne d una 47enne che rispettivamente a Concorezzo e a Desio si sono sentiti male a causa del troppo alcol. Il primo è stato soccorso poco dopo l’una in via don Orione e trasportato in codice verde al San Gerardo, mentre la donna si è sentita male in corso Italia ed è stata portata in ospedale a Desio.