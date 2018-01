Due intossicazioni etiliche questa notte. Saranno le festività, ma c’è chi ha alzato davvero troppo il gomito.

Intossicazioni etiliche a Biassono ed Usmate Velate

Sono due gli interventi registrati prima del sorgere del sole in aiuto ad altrettante persone alticce. Il primo venti minuti passata mezzanotte. Siamo ad Usmate Velate, in viale dell’asilo, all’altezza del civico 3. L’ambulanza dei volontari di Vimercate ha soccorso una persona in codice verde.

Passano cinque ore e ci spostiamo a Biassono. In via Madonna della neve una ragazza di 21 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza dalla Croce rossa di Villasanta, sempre a causa dell’eccessiva assunzione di alcol.

Anche due persone cadute al suolo

Stesso numero di interventi del personale del “118” anche per un uomo ed una donna caduti al suolo.

Alla 23 è successo ad un 52enne, a Desio, in via Santa Liberata, all’altezza della comunità socio sanitaria “Soleluna”. Medicato dai volontari di Seregno soccorso, l’uomo è stato accompagnato in codice verde al vicino ospedale.

Mancavano cinque minuti alle 2, a Concorezzo, quando anche una 56enne è finita a terra, sulla provinciale Monza-Trezzo. Alle 2 e 36 ha raggiunto il Policlinico a bordo dell’ambulanza della Croce rossa di Villasanta, in codice verde.

Ribaltamento ad Agrate

L’ultimo intervento in ordine di tempo del “118” è stato registrato alle 5 e 37, ad Agrate Brianza. I volontari di Vimercate hanno soccorso in codice giallo l’autista di un’auto che si è ribaltata in via Lecco. Le sue condizioni non sono al momento ancora note. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Monza.