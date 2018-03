Due malori a Desio e a Seveso nella notte appena trascorsa.

Due malori nella notte

Tra gli interventi della notte appena trascorsa segnaliamo due malori. Il primo a Seveso poco prima delle due. A sentirsi male in strada un 56enne. L’uomo è stato soccorso dalla croce bianca cittadina in piazza Mazzini. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato trasportato i ospedale a Desio, fortunatamente in buone condizioni. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.

Intorno alle 4 di questa mattina un altro malore: in questo casi si è trattato di un 20enne soccorso in codice verde in via Caduti di Nassiriya a Desio. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale a Desio per accertamenti. Allertati anche i Carabinieri.