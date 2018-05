Due malori e un incidente questa notte in Brianza. Un 28enne si è sentito male in via Arosio a Monza mentre una 58enne è stata soccorsa in una azienda ad Agrate. A Besana auto contro un ostacolo.

Due malori e un incidente nella notte

La chiamata al numero d’emergenza è scattata poco dopo la mezzanotte. La croce rossa di Monza e Brianza ha effettuato un primo intervento in via Arosio a Monza soccorrendo un 28enne che poco prima si era sentito male nei presso della ferrovia. Il giovane è stato portato in codice verde al San Gerardo per ulteriori accertamenti. Altro malore questa mattina all’alba. Alle 5.30 i volontari di Vimercate sono intervenuti in via della Tecnica ad Agrate dove una donna di 58 anni si è sentita male mentre stava lavorando in un impianto lavorativo. Fortunatamente nulla di grave: la signora è arrivata in ospedale a Vimercate in codice verde.

infine segnaliamo un incidente stradale alle 3 a Besana Brianza. Un ragazzo di 24 anni a bordo della sua auto è finito contro un ostacolo mentre percorreva via Visconta. La croce bianca di Besana intervenuta sul posto assieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno, ha portato il ragazzo a Desio per controlli.