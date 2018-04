Due malori questa notte a Limbiate. Coinvolta una 25enne e un 31enne. Entrambi sono in buone condizioni

Due malori in Brianza

Un ragazzo di 31 anni si è sentito male questa notte a Limbiate. Il giovane si trovava in via Garbaldi quando intorno a mezzanotte e mezza ha accusato un malore. Allertati i soccorsi sul posto è arrivata la croce bianca di Cesano che, dopo aver verificato le condizioni del giovane, ha predisposto il trasporto in ospedale. Fortunatamente nulla di grave per il 31enne che è arrivato nel nosocomio di Paderno Dugnano in codice verde.

Anche una ragazza si è sentita male alle prime luci dell’alba a Limbiate. Si tratta di una 25enne che alle 6.30 di questa mattina, mentre si trovava in Corso Como, ha iniziato a non sentirsi bene. I volontari di Paderno, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla giovane che ora sta raggiungendo l’ospedale in codice verde.