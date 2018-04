Elisoccorso a Seregno per un tamponamento tra due auto. L’incidente è avvenuto in via Colzani, poco dopo le 19.30.

L’incidente è avvenuto in via Colzani, poco dopo le 19.30. Sembrerebbe che il tamponamento tra un’Audi occupata da 5 persone e una Bmw si sia verificato in prossimità di un semaforo. Pare (ma la dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine) che l’Audi abbia centrato la Bmw ferma al semaforo col rosso. Tutti i passeggeri sono stati soccorsi dai paramedici del 118. Uno, tuttavia, è risultato più grave e per lui è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno tagliato il tetto dell’Audi e la Polizia locale che ha interrotto la circolazione della zona. Illeso il conducente dell’auto tamponata.