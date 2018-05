Fa un incidente a Limbiate ma non ha il permesso di soggiorno e viene espulso. Un marocchino di 35 anni deve lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni

Non aveva il permesso di soggiorno

La Polizia locale era intervenuta in viale Dei Mille per rilevare un sinistro stradale con feriti. Procedendo alle verifiche dei documenti dei coinvolti tramite la Banca dati delle forze di Polizia, gli agenti hanno scoperto che uno dei conducenti risultava sprovvisto del permesso di soggiorno

Accompagnato in Questura

Avendo violato le norme del Testo Unico sull’immigrazione e dovento procedere alla sua esatta identificazione, l’extracomunitario veniva prima accomapagnato al comando della Polizia locale e successivamente in Questura di Milano per il fotosegnalamento e altri rilievi

Provvedimento di espulsione

Informato il pm di turno, il 35enne è stato deferito in stato di libertà poiché non era la prima volta che veniva accompagnato negli uffici immigrazione per essere identificato. Nei suoi confronti è stato emesso un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da assolvere entro 7 giorni