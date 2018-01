Tanto fumo nero e denso all’interno del capannone della Sinergi di Besana in Brianza. L’incendio è scoppiato poco dopo le 9.

Incendio nel magazzino della ditta di stoccaggio rifiuti

Un incendio è scoppiato intorno alle 9 di questa mattina a Besana Brianza in via Verga, alle spalle del nuovo Iperal. Le fiamme sono divampate all’interno del capannone della Sinergi, una cooperativa che si occupa di stoccaggio dei rifiuti. All’improvviso intorno alle 9 dalla struttura si è alzato un fumo denso e nero e l’aria in paese ha iniziato a farsi particolarmente acre.

Sul posto sono arrivate tempestivamente due autobotti da Carate e Seregno assieme alla Polizia locale che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. L’incendio, che si è sviluppato all’interno di un piccolo locale del magazzino adibito ad officina, è stato domato sul nascere. All’interno del magazzino non vi erano rifiuti al momento dell’incendio.

Ecco foto e video