Vigili del Fuoco a Triuggio per una fuga di gas.

Fuga di gas a Triuggio: intervengono i Vigili del Fuoco

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco sono arrivati poco fa a Triuggio, al civico 38 di via Diaz, per una fuga di gas in un condominio.

I pompieri, arrivati da Lissone e Carate, sono intervenuti tempestivamente individuando la causa della perdita. A far scattare l’allarme sarebbe stato un tubo del gas difettoso all’interno di un appartamento dello stabile. La perdita è stata subito isolata scongiurando ogni pericolo.

