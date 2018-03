Due automezzi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e automediche in via Dante a Varedo per una fuga di gas. Marito e moglie sono finiti in ospedale.

Fuga di gas a Varedo, marito e moglie in ospedale

Due ambulanze, due automediche e due mezzi dei Vigili del fuoco si trovano in questo momento in via Dante a Varedo per una fuga di gas in una abitazione privata. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 21. Due persone, marito e moglie, sono state soccorse in codice giallo, probabilmente intossicate da monossido di carbonio.

Sul posto sono arrivati contestualmente anche i Carabinieri e i tecnici di Rete Più che gestisce la rete gas nella zona.