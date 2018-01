Furto di energia elettrica: nei guai quattro uomini e due donne.

Venerdì pomeriggio

Furto di energia elettrica: nei guai quattro uomini e due donne. Rubavano la corrente elettrica collegandosi abusivamente ai contatori dell’Enel. E chissà da quanto tempo. Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 gennaio, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Seveso hanno deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica 4 uomini e 2 donne, che vivono in via Leoncavallo.

I fatti

Queste persone si erano allacciate abusivamente a tre contatori del gestore del servizio elettrico. Gli uomini dell’Arma, con ausilio di operatori specializzati, hanno proceduto alla rimozione del collegamento abusivo. Ora i Carabinieri dovranno quantificare con l’ente gestore anche il danno complessivamente patito.