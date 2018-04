Giovane ciclista investito a Macherio. E’ successo intorno alle 13 in via Canonica. Il ragazzo, 21 anni, è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Giovane ciclista investito a Macherio

Un ragazzo di 21 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un furgoncino mentre percorreva la via Canonica a Macherio. L’investimento è è avvenuto intorno alle 13. Per cause ancora da accertare il conducente del veicolo ha urtato il ragazzo che ha centrato il parabrezza ed è poi caduto a terra.

Sul posto in codice rosso sono arrivati i volontari della croce verde di Lissone e l’automedica. Giunti in via Canonica i medici hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasferirlo in codice giallo al San Gerardo di Monza.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Macherio.