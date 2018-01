Si terrà oggi pomeriggio l’addio a Giuseppe Sacchi. Il grande imprenditore fondatore del colosso dell’elettrofornitura è spirato nella notte tra martedì e mercoledì. E in tanti oggi gli vorranno rendere omaggio.

Giuseppe Sacchi oggi l’addio

Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Vito a Barzanò alle 15. La camera ardente, che verrà chiusa prima della recita del Rosario che si terrà alle 14.30, è allestita da questa mattina proprio negli uffici dell’azienda, in via Gerolamo Sacchi 2 a Barzanò. La famiglia Sacchi ha chiesto a chi volesse partecipare al funerale di non inviare fiori ma di sostenere con le donazioni alcune realtà associative del paese. Nello specifico dunque Mano Amica Onlus, Associazione Genitori e Amici degli Handicappati e Caritas Parrocchiale San Vito.

