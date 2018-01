Grave incidente in Valassina questa sera poco dopo le 20, all’altezza di Briosco. Il traffico è bloccato e la strada è stata chiusa con uscita obbligatoria a Giussano per consentire le operazioni i soccorso.

Grave incidente poco dopo le 20 sulla SS36 Valassina, all’altezza di Briosco. Nello scontro tra due auto è rimasto gravemente ferito un uomo di 50 anni. Sul posto la croce bianca di Besana e l’automedica, oltre alla polizia stradale per i rilievi. Secondo le prime informazioni il 50enne sarebbe stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso.