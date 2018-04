Ha ignorato il divieto provocando un incidente.

Incidente in via Oberdan

L’incidente si è verificato oggi, mercoledì, attorno alle 13 in via Oberdan a Carate Brianza. Coinvolti un uomo di 43 anni e una donna di 51, che è rimasta lievemente ferita. Stando a una prima ricostruzione sembra che il conducente di una Kia Rio non si sia accorto del segnale di senso vietato finendo così per scontrarsi con una Volkswagen Lupo che scendeva da via Piave.

In via Oberdan sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Subito dopo un’autoambulanza del 118. La donna, al volante della Volkswagen Lupo, è stata soccorsa e trasportata per accertamenti in pronto soccorso.

Inizialmente erano stati allertati anche i Vigili del fuoco: il fumo provocato dall’esplosione degli airbag aveva fatto pensare a un possibile incendio dei mezzi.