Incendio a Biassono: a fuco 10 macchine alla Cascina Canova. Purtroppo le fiamme hanno avvolto anche un deposito dove si trovavano attrezzi antichi e alcuni addobbi per le festività.

Incendio a Biassono a fuoco 10 auto e alcuni attrezzi del museo

Vigili del fuoco al lavoro questa notte a Biassono. Intorno alle 3.15 è infatti scoppiato un incendio in località Cascina Canova (zona Cascine), in via Madonna delle Nevi. Le fiamme hanno interessato dei box della cascina e una decina di macchine sono andate distrutte. Purtroppo le fiamme hanno avvolto anche un deposito al cui interno si trovavano diversi attrezzi antichi e addobbi per le festività, di proprietà del museo cittadino. Danni anche ad alcune cantine.

Tre le squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto per domare l’incendio. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la scintilla che ha innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il sindaco Luciano Casiraghi e l’ambulanza a scopo precauzionale. Non ci sono stati feriti.

Oggi è previsto un sopralluogo da parte di un ingegnere dei Vigili del fuoco che valuterà lo stato della struttura.