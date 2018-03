Incendio ieri sera, sabato 17 marzo, a Lentate sul Seveso, è andata a fuoco una canna fumaria.

Incendio in via Monte Berico

I pompieri sono intervenuti intorno alle 20.30, in via Monte Berico per la canna fumaria di un’abitazione andata a fuoco. Sul posto sono accorsi mezzi da Lazzate e Seregno e in breve tempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, scongiurando che le fiamme intaccassero altre parti dell’abitazione.